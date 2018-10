Debito Pubblico, continua il trend in calo

Dal quadro tendenziale del DEF 2018, il rapporto tra debito e PIL in Italia nel 2018 dovrebbe proseguire la diminuzione e attestarsi al 130,8%, al 130,9% secondo l’aggiornamento del tendenziale inserito nella NaDEF.

Se tale stabilizzazione del rapporto debito/Pil nel biennio 2017-2018 verrà confermata – evidenzia Giorgio Cippitelli, Segretario di Confartigianato Imprese Marche – quello che emerge comunque dalle statistiche è che il debito pubblico in Italia rimane il più elevato dell’Euro zona in valore assoluto e in rapporto al PIL è al secondo posto dietro a quello della Grecia. Nel confronto internazionale proposto da Fondo Monetario Internazionale, sulla base delle recenti previsioni (9 ottobre 2018) solo altri cinque paesi nel mondo nel 2018 presentano un peso del debito superiore a quello dell’Italia: si tratta del Giappone con 238,2% del PIL, seguito dalla Grecia con il 188,1%, il Sudan con il 167,5%, il Venezuela con il 159,0% e il Libano con il 150,0%.

Dall’ultimo Bollettino di Banca d’Italia, il debito ad agosto scende a sui 2.326,5 miliardi di euro, pari allo 0,7% in meno rispetto a luglio 2018, ma al confronto con lo stock di agosto 2017, il livello è dell’1,7% in più.

Inoltre, da quanto emerge nel quadro programmatico della Nota di Aggiornamento del Def, il percorso di riduzione del debito previsto nei prossimi anni è in attenuazione rispetto al tendenziale: nel 2021 si arriverà al 126,7% a fronte del 124,6% del quadro a politiche invariate.