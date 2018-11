Non si placano le polemiche nel mondo politico marchigiano e del Centro Italia per le misure, a favore dei territori colpiti dal sisma, contenuti nel Decreto Genova, approvato ieri al Senato.

Il senatore marchigiano del Partito Democratico, Francesco Verducci attacca il governo su una manovra incompleta e sostiene la Regione nell’impugnazione del decreto.

“Fa benissimo la Regione Marche a contrastare le imposizioni del Governo Salvini-Di Maio. È vergognosa la volontà di Lega e M5S di togliere di mezzo i territori dal processo di ricostruzione post sisma del Centro Italia. Con il decreto Genova, infatti, le Regioni non saranno più chiamate a esprimere pareri sulle direttive commissariali. Senza intesa e coinvolgimento degli attori locali la ricostruzione sarà resa solo più difficile. Per questo, durante l’esame del decreto, ho presentato un emendamento per ripristinare il parere vincolante delle Regioni sulla emanazione delle ordinanze, che la maggioranza di Lega e 5 Stelle ha bocciato. Colpendo le Regioni, il Governo colpisce la ricostruzione. È gravissimo quanto sta avvenendo.”