Gilberto Gasparoni segretario di Confartigianato Trasporti Marche afferma che con il fondo salva cantieri, previsto dall’emendamento presentato all’8 Commisione del Senato lavori Pubblici, Trasporti, Ambiente che sta esaminando il DL “Sblocca Cantieri”, dal Sen. Patuanelli ma condiviso dal Governo si potrà celermente completare la direttissima Ancona – Perugia della Quadrilatero Marche – Umbria, cosi come la tanto attesa Pedemontana. Confartigianato Trasporti Marche, che si è battuta insieme alle altre associazioni ringrazia il Governo e le forze politiche che hanno accolto e sostenuto le proposte avanzate dal Comitato dei Creditori cosi anche le Regioni e gli Enti Locali che hanno compreso e sostenuto la necessità di un intervento straordinario.

Il fondo, alimentato con lo 0,2% del valore del ribasso offerto dall’aggiudicatario (anche se le aspettative delle imprese era dello 0,5%) permetterà non solo di rimborsare il 70% dei crediti ante concordato, ma garantirà per il futuro, anche altre situazioni del genere che fino ad oggi hanno affondato le piccole e medie imprese che lavorano per i grandi gruppi di costruzioni nazionali ed internazionali che sempre più spesso vanno in crisi, ma a pagare concretamente i costi della crisi sono gli esecutori dei lavori cioè le piccole imprese ed i loro lavoratori. Nella vicenda Quadrilatero i dipendenti a rischio sono oltre un migliaio, diverse decine le imprese coinvolte, moltissimi i piccoli imprenditori indiretti; quindi una grande crisi, nella crisi generale che affonderebbe l’economia umbra marchigiana. Confartigianato esprime soddisfazione anche per le garanzie che saranno fornite nel prosieguo dei lavori, uno strumento importante per il futuro delle costruzioni e dei trasporti che prima non esisteva, cosi come importante dovrebbe rivelarsi un intervento di moratoria sulle esposizioni bancarie delle imprese colpite dalla crisi Astaldi.

Gilberto Gasparoni di Confartigianato invita tutte le forze politiche a lavorare insieme per l’approvazione del provvedimento, nei tempi più brevi possibili; prima diventa legge e prima si ritroverà la totalità delle imprese disponibili a completare velocemente l’opera.



La SS76 un asse strategico per le Marche e l’Umbria, per il corridoio Ancona – Civitavecchia collegando due importanti realtà portuali e interportuali che collegheranno i paesi balcanici con il tirreno ed i paesi iberici ed infine le comunità dell’entroterra. Non meno importante il completamento dei due lati della Quadrilatero con la Pedemontana: le aree interne avranno un collegamento che in sede di sisma con l’Anas è stato valutato come estremamente importante per un territorio fragile. Avere un secondo asse che dalla A24 a Pergola nell’area del cratere sarebbe un valore aggiunto per la sicurezza.