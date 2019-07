Demanio, otto immobili in vendita nelle Marche

Uffici, magazzini, terreni e un ex deposito: scade a settembre un avviso di vendita di 8 immobili nelle Marche. Tra i beni sul mercato anche una unità immobiliare situata in una zona centrale del Comune di Ancona nel rione Adriatico – Passetto, con un prezzo a base d’asta di 104.200 euro. Per presentare le proprie offerte c’è tempo fino alle ore 12.00 del 18 settembre 2019.

Nella stessa regione ci sono altri tre immobili attualmente sul mercato. Si tratta della Vecchia Stazione a Fermo, di Casa Nappi, un immobile del XIX secolo a Loreto e di Palazzo Colucci ad Ascoli Piceno. Chi è interessato a partecipare alle aste che hanno come protagonisti questi tre beni ha a disposizione più tempo per presentare le proprie offerte: rispettivamente fino al 15 ottobre per i beni di Fermo e Loreto e fino al 15 novembre per un complesso del XVI secolo come Palazzo Colucci.

Tutti i dettagli sulle diverse procedure di gara, sui bandi in corso e sulle opportunità disponibili sono disponibili nella sezione Piano vendite immobili dello Stato online sul sito www.agenziademanio.it