Deviava bonifici e pagamenti, presa hacker nigeriana

Un’autrice di colpi telematici è stata individuata e incastrata nell’anconetano dalle forze di polizia.

Intercettava le comunicazioni telematiche tra operatori commerciali, rubava le loro identità digitali, poi sollecitava pagamenti cambiando le coordinate bancarie per far finire il denaro in conti correnti nazionali ed esteri di soggetti compiacenti.

La donna usava la tecnica del ‘man in the middle’ per commettere serie di frodi informatiche aggravate compiute specialmente nelle Marche e in Veneto.



L’indagine è partita grazie alla segnalazione di un amministratore di condominio di Jesi che aveva fatto un bonifico di 45mila euro a una ditta per pagare lavori senza che l’importo fosse poi arrivato alla stessa