Difesa costa Porto Sant’Elpidio, Ceriscioli conferma i fondi

“Riconfermo tutti gli impegni assunti dalla Regione Marche dall’approvazione del nuovo piano di difesa della costa che prevede la possibilità di realizzare le scogliere anche nel tratto di litorale di Porto Sant’Elpidio e del finanziamento di 4-5 milioni di euro, per questo tratto, nel prossimo bilancio regionale.” Lo afferma il presidente della Regione , Luca Ceriscioli e prosegue: ” Rispetto all’ipotesi di utilizzare le risorse dell’area di crisi destinate alle imprese per la realizzazione delle scogliere, è evidente che esse sono destinate esclusivamente alle imprese e non possono essere utilizzate, per legge, per altri fini. Per noi è fondamentale chiarire nei confronti delle aziende interessate ai fondi delle aree di crisi, che le risorse a loro destinate non saranno dirottate in altri canali di investimento. Infatti, fino al 30 settembre, è aperta la call di Invitalia per le manifestazioni di interesse proprio sull’area di crisi del fermano. ”

” Certo è – conclude il Presidente- che qualora vi fosse la possibilità di percorsi di finanziamento paralleli all’area di crisi per le infrastrutture a sostegno dei settori e dei luoghi d’interesse, emersi a chiusura della call, la Regione li percorrerà con tenacia e convinzione.”