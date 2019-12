La Regione Marche destina 2,3 milioni di euro per la prevenzione e la cura delle dipendenze patologiche nel biennio 2020-2021.

“Si tratta di risorse aggiuntive al budget aziendale Asur per contrastare più efficacemente fenomeni di devianza che coinvolgono, spesso, la fascia più giovane della popolazione marchigiana – evidenzia il presidente Luca Ceriscioli – Vengono individuate misure specifiche per assicurare risposte, anche in termini di cura, adeguate a un fenomeno in continua”.

Sono tre le linee d’intervento delineate. La prima prevede un contributo regionale di 350 mila euro per l’assistenza e la riabilitazione, presso strutture pubbliche, per favorire una riduzione della domanda di droghe. Le risorse andranno all’Asur. La seconda linea d’intervento riguarda le attività di prevenzione nei luoghi di prossimità frequentati dai giovani e adolescenti (scuole e luoghi aggregativi giovanili) con 570 mila euro. Secondo dati recenti (Studio Espad CNR 2018), l’80,5% della popolazione marchigiana, nella fascia di età 15-19 anni, ha assunto alcol almeno una volta negli ultimi 12 mesi (63,9% negli ultimi 30 giorni, contro un 63,6% nazionale). Inoltre la percentuale dei consumatori di alcol aumenta alla crescita dell’età (63.6% a 15 anni – 88,6% a 19 anni). Gli interventi di contrasto previsti prevedono un sostegno alle attività degli operatori di strada, per rafforzare servizi già operativi da oltre dieci anni e attività di “counseling” (supporto alle persone con problematiche) nelle scuole per contrastare la diffusione di alcol, tabacco e stupefacenti. La quota più consistente di finanziamento, 1,4 milioni di euro, andrà a incrementare le attività terapeutiche e riabilitative previste dai Programmi territoriali di Area vasta Asur.