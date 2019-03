Disastro Ascoli a Lecce: Bellini manda tutti in ritiro

La pesantissima sconfitta subita dall’Ascoli al Via del Mare contro il Lecce per 7-0 avrà delle importanti conseguenze per i giocatori.

La società bianconera infatti ha preso una decisione drastica per dare una scossa ad un ambiente davvero scosso per quanto accaduto ieri in Puglia. I giocatori andranno in ritiro e questa scelta da parte dei vertici societari è stata notificata attraverso un comunicato stampa.

“A seguito della pesantissima sconfitta subita con il Lecce, il Club bianconero tutto chiede scusa ai tifosi.



Il Club comunica che la squadra non farà rientro ad Ascoli Piceno e da subito sarà in ritiro a tempo indeterminato”.