Sono dodici, sono scrittrici e scrittori e il 29 giugno prossimo alle ore 18:30, saranno i protagonisti di un originale progetto letterario di Rita Angelelli, direttrice editoriale de Le Mezzelane Casa Editrice, Dodici Piccoli Marchigiani in Scena. Sul palcoscenico ogni interprete porterà un personaggio del suo libro. In collaborazione con L’Albero delle Idee di Ancona e con Caracas Caffè, l’evento si svolgerà presso i bagni n° 20 del lungomare di Falconara Marittima (An), vicino al sottopassaggio di via Goito. La regia è di Luca Guerini.

I partecipanti:

Rita Angelelli



Luca Guerini

Oscar Sartarelli

Alessandra Montali

Andrea Ansevini

Maria Sabina Coluccia

Ilaria Romiti

Antonio Lucarini

Roberto Ricci

Maria Anna Mastrodonato

Alessandra Piccinini

Alessandra Buschi