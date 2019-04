Dolci pasquali, nelle Marche si preferisce l’artigianale

Pasqua significa anche tradizione a tavola, non possono quindi mancare i dolci come la Colomba ma soprattutto la cioccolata, grande protagonista anche nelle Marche.

Il cioccolato rimane il protagonista delle tavole pasquali e i consumatori sono sempre più attenti alla qualità. Così i prodotti artigianali mantengono le posizioni e conquistano il cliente grazie al gusto, alla qualità, alla personalizzazione del prodotto. Sono 787 in provincia di Ancona le imprese artigiane che operano nel comparto alimentare. Nelle Marche le pasticcerie, panifici e gelaterie artigiane sono 1.139, cresciute nell’ultimo anno dello 0,4%, dinamica in controtendenza rispetto alla media nazionale (-1,3%) che colloca la regione al primo posto in Italia