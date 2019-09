Dopo le vacanze un italiano su tre non fa più sesso

Amore? A settembre c’è di nuovo lo stress. Niente sesso!!!

Stress e stanchezza uccidono l’amore

A metterlo in evidenza è SpeedDate.it, il portale che offre ai single il modo più veloce per trovare nuovi potenziali partner.

Quasi la metà degli italiani riesce a ritagliare raramente del tempo da dedicare al partner. E quasi un italiano su 5 confessa di non fare più sesso oppure di farlo davvero raramente.

Su un campione di 2 mila persone di entrambi i sessi, di età compresa tra i 18 ed i 48 anni, intervistate da SpeedDate.it, il portale che offre ai single il modo più veloce e divertente per incontrare nella vita reale gente nuova e nuovi potenziali partner, il 48% degli intervistati dichiara infatti di trovare raramente tempo per il sesso.



Secondo quanto rilevato dal portale dedicato al mondo dei single, solo il 24% trova tempo da dedicare al sesso almeno una volta alla settimana, mentre invece risponde «mai o molto raramente» il 18% degli intervistati. Poi ancora l’8% sostiene di farlo «solo se capita l’occasione».

«Ognuno ha le sue abitudini e la sua storia. Vi sono persone passionali che hanno sempre trovato l’equilibrio nella sessualità, ma vi sono anche altri per cui la libido non riveste un ruolo prioritario» commenta Roberto Sberna, direttore generale di SpeedDate.it.

Soprattutto questo mese di settembre, dopo le vacanze, il 30% dichiara addirittura di non fare più sesso o di farlo veramente molto di rado. Come risolvere questo inconveniente? «Ritagliarsi un po’ di tempo per se stessi, limitare lo stress lavorativo; concedersi fughe dalla routine; riscoprire il proprio corpo; lasciarsi andare anche a piccole trasgressioni» risponde Giuseppe Gambardella, fondatore di SpeedDate.it, e di SpeedVacanze.it, portale quest’ultimo che per primo ha introdotto in Italia l’esclusiva formula dei viaggi e delle crociere di gruppo per single.