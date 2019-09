Doppio incidente nella giornata di ieri nell’anconetano

Nella giornata di ieri 26 settembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in due distinti incidenti stradali.

Alle ore 18,30 circa sono intervenuti nei pressi di Loreto sulla sp 77 al Km 118/VII, una Fiat 600 con due persone a bordo è finita fuori dalla sede stradale finendo nella scarpata contro un palo di cemento. Al nostro arrivo le due persone leggermente ferite erano già state affidate al personale del 118. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la vettura e prestato assistenza durante il recupero dell’automezzo.

Alle ore 19,30 circa sono intervenuti nel comune di Castelfidardo in SS16 incrocio con la zona industriale di Numana. Per cause in fase di ricostruzione due vetture si sono scontrate, le tre persone che erano a bordo sono state affidate al personale del 118. I vigili del fuoco hanno messo insicurezza le vetture coinvolte e lo scenario dell’incidente. La strada, per la durata dell’intervento è rimasta aperta al traffico a senso unico alternato.