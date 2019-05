Doppio incidente nella notte a Jesi e Castelferreti

Nella notte i vigili del fuoco sono intervenuti in due distinti incidenti stradali.

Alle 23,30 circa, sono intervenuti a Jesi in via Fausto Coppi. Un ragazzo alla guida di una Audi A3 perdeva il controllo dell’auto, urtava due vetture parcheggiate e si rovesciava al centro della via. I vigili del fuoco hanno soccorso il ragazzo, dopo le prime cure sul posto, veniva trasportato dal personale del 118 al pronto soccorso, successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente.

Alle 3,15 circa, sono intervenuti a Castelferreti di Ancona. Una vettura in transito urtava una vettura in sosta, nello scontro una ragazza rimaneva leggermente contusa. I vigili de fuoco hanno messo in sicurezza le vetture incidentate, una alimentata a gas GPL mentre l’altra a gas METANO.