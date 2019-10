Droga a scuola, preso spacciatore a Senigallia

Si conferma estremamente efficace il progetto “Scuole Sicure”, avviato dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza e disposto dal Questore di Ancona, che assicura una costante presenza del personale della Polizia di Stato in aree prossime agli istituti scolastici o, comunque, frequentate da studenti.

In questo ambito gli agenti del Commissariato di P.S. di Senigallia hanno ottenuto un altro importante risultato sotto il profilo del contrasto alle attività di spaccio tra i giovani.

In mattinata, infatti, i poliziotti, effettuavano una serie di attività di controllo in prossimità degli istituti cittadini e, trovandosi a transitare in zona Via Capanna, notavano un gruppo di cinque giovani i quali, alla vista dell’equipaggio della Squadra Volante assumevano un atteggiamento sospetto.

Il gruppetto risultava poi essere composto da tre giovani anconetani e due soggetti di origine maghrebina, alcuni dei quali ancora minorenni. Uno dei giovani, ad un certo punto, gettava a terra un involucro che veniva prontamente recuperato dagli agenti.

All’interno dell’involucro venivano rinvenute venti dosi di sostanza stupefacente del tipo “marijuana” già confezionate e pronte per essere cedute.

Il giovane che se ne era disfatto veniva immediatamente individuato e risultava essere un diciassettenne originario della provincia di Ancona.

Gli agenti provvedevano prontamente ad informare l’autorità giudiziaria dell’accertamento compiuto, nonché gli esercenti la potestà genitoriale.

Tra l’altro, emergeva che il giovane, nonostante la giovanissima età aveva dei precedenti sempre in materia di stupefacenti.

Gli approfondimenti effettuati consentivano di ricostruire che, poco prima dell’intervento della Volante della Polizia era in atto un’attività di cessione, tant’è che il giovane fermato veniva trovato in possesso di una somma pari a circa 350 euro che veniva sequestrata quale possibile provento del reato.

Inoltre il giovane veniva trovato in possesso di strumenti utili alla lavorazione ed al confezionamento della sostanza stupefacente

Alla luce di quanto emerso, del quantitativo sequestrato e della somma rinvenuta in possesso del giovane, questi veniva indagato in stato di libertà per il reato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio ed affidato all’esercente la potestà genitoriale.-