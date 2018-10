Droga, arrestato nella notte 22 enne ghanese nel maceratese

Continuano i controlli in città disposti dal Questore Antonio PIGNATARO per la prevenzione dei reati soprattutto di quelli connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella serata di ieri, sono stati effettuati servizi con l’impiego di piu’ pattuglie della “Volante” oltre a due pattuglie del Reparti prevenzione Crimine di Perugia e a personale in borghese della Squadra Mobile. Nel corso dell’attività, che ha interessato i luoghi maggiormente frequentati dai giovani, sono state identificate 54 persone e sottoposti a controllo 27 veicoli. Alle ore 21.30 circa in Via Don Minzoni gli agenti hanno individuato e riconosciuto un cittadino extracomunitario originario del Ghana, 22 anni, già oggetto di attenzione da parte della Questura poiché residente nelle immediate vicinanze di una scuola sita in città e conosciuto come soggetto dedito al traffico di sostanze stupefacenti. Nella circostanza, il giovane, sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di oltre 10 grammi di hashish diviso in piu’ dosi pronte allo spaccio. La droga è stata sequestrata, il ragazzo è stato deferito all’A.G. per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.