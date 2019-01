Droga, sequestri della Polizia nella zona di Recanati

Nella serata di ieri, cosi’ come disposto dal Questore Dr. Antonio PIGNATARO dopo aver raccolto le segnalazioni di alcuni sindaci in relazione a criticità emerse nei rispettivi comuni, sono stati effettuati serrati controlli protrattisi per tutta la notte, con l’obbiettivo di contrastare i reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti, al gioco d’azzardo e alla ludopatia.

La collaborazione peraltro dei sindaci della provincia è considerata di straordinaria importanza per conoscere le problematiche del territorio di competenza.

In particolare nel comune di Recanati, gli uomini della Divisione di Polizia Amministrativa e della Squadra Mobile della Questura di Macerata, con l’ausilio della Polizia Municipale e del nucleo cinofili antidroga della Polizia, hanno sottoposto a controllo svariati locali. In un bar di Recanati, all’arrivo degli agenti, erano presenti 15 avventori mentre nella veranda del medesimo e all’esterno, erano presenti circa 300 avventori, tutti o quasi di giovane età che sostavano e consumavano bevande. Alcuni dei presenti, alla vista della Polizia, si sono disfatti della droga che avevano addosso tant’è che terra e all’interno del bagno del locale, sono stati rinvenuti 54 grammi di marijuana divisa in dosi, alcune dosi di cocaina e tre grammi di hashish, nonché un bilancino elettronico di precisione, segnali evidenti di una attività di spaccio ivi posta in essere.



All’interno della stanza in cui erano in funzione videogiochi, è stata rilavata inoltre la presenza di una minore degli anni 18 motivo per cui il titolare dell’esercizio sarà sanzionato cosi’ come previsto dalla vigente normativa. Inoltre, il medesimo sarà sanzionato anche per non aver esposto la tabella dei giochi proibiti cosi’ come previsto dalla legge.

Alcune delle persone identificate sono risultate gravate da precedenti di Polizia per reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti e per reati contro il patrimonio. Al termine dei servizi estesi anche ad altri locali, sono state identificate 75 persone e sottoposti a controllo 26 veicoli. I controlli continueranno anche in altri comuni della provincia.