Due incendi nella notte nell’anconetano

Nella notte i vigili del fuoco sono intervenuti in due distinti interventi di soccorso.

Alle 23 circa, sono intervenuti ad Ancona in via Mattei per incidente stradale. Per cause in fase di ricostruzione, un uomo alla guida di una vettura perdeva il controllo urtando violentemente new Jersey. I vigili del fuoco hanno soccorso il conducente della vettura, veniva trasportato al pronto soccorso dal personale del 118, successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente.

Alle 2 circa, sono intervenuti a Osta di Ancona località Le Muracce per incendio di alcune baracche e materiale in legno usato per l’allestimento di una sagra locale. I vigili del fuoco, intervenuti con quattro automezzi e dieci vigili, hanno spento le fiamme, successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell’intervento. Non si segnalano persone coinvolte.