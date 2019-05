Nella giornata odierna i vigili del fuoco sono intervenuti in due distinti interventi per incidente stradale.

Il primo alle 9,30 circa, sono intervenuti in SP 14 contrada Santa Lucia a Castelleone di Suasa per lo scontro di due Ferrari che partecipavano alla mille miglia. Nello scontro rimaneva leggermente ferita una donna a bordo di una Ferrari che veniva trasportata dal 118 al pronto soccorso, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le vetture coinvolte nello scontro che dopo lo scontro erano finite nei campi.

Alle 15,45 sono intervenuti a Senigallia in via Capanne, una signora alla guida di una vettura per cause in fase di ricostruzione perdeva il controllo investendo un ciclista, la vettura terminava la corsa contro un albero fuori dalla sede stradale. I ciclista veniva trasportato in eliambulanza al pronto soccorso, successivamente hanno messo in sicurezza la vettura alimentata a gas metano