Due interventi dei VVF nella notte nell’anconetano

Nella notte i vigili del fuoco sono intervenuti in due distinti interventi di soccorso.

Alle 4.15 circa, sono intervenuti ad Ancona in via Primo Maggio direzione sud per incidente stradale. Per cause in fase di ricostruzione, un signore alla guida di una vettura ha perso il controllo urtando un grosso platano, successivamente l’auto si è rovesciata rimanendo capottata con l’autista bloccato tra le lamiere. I vigili del fuoco utilizzando motodivaricatore e cesoie idrauliche, hanno lavorato diverso tempo per estrarre l’autista, successivamente veniva trasportato al pronto soccorso di Torrette dal personale medico del 118. Terminate le operazioni di soccorso, i vvf hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente.

Alle 5.30 circa, sono intervenuti in località Serralta di Serra San Quirico (AN) per incidente stradale. Per cause in fase di ricostruzione, un ragazzo alla guida di una vettura ha perso il controllo finendo con la vettura capottata nel canale adiacente la strada. Il ragazzo usciva da solo e illeso dall’automezzo, i vigili del fuoco hanno verificato che all’interno della vettura non vi fossero altre persone, successivamente è stato messo in sicurezza lo scenario dell’incidente transennando la zona.