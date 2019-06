Elemosina molesta, espulso immigrato irregolare ad Ancona

Prosegue l’attività straordinaria di controllo del territorio della Polizia di Stato, fortemente voluta dal Questore Claudio Cracovia.

Ieri pomeriggio, intorno alle 16.30, i poliziotti delle Volanti hanno effettuato un blitz nel quartiere Torrette al fine di identificare soggetti borderline che bivaccano nei pressi dei centri commerciali della zona.

Nell’occasione un rumeno di 47 anni, che stazionava nei pressi del semaforo di Via Conca, ove chiedeva con insistenza offerte agli automobilisti, è stato accompagnato in Questura per l’identificazione.



Dagli accertamenti risultava che l’uomo, già gravato da espulsione dal territorio nazionale e da precedenti penali per reati contro il patrimonio, era rientrato in Italia ed aveva deciso di stabilirsi ad Ancona per qualche tempo.

Pertanto, oltre alla denuncia per il rientro clandestino in Italia, l’uomo veniva accompagnato presso il centro di identificazione ed espulsione di Roma per il definitivo rimpatrio.