Emozione a Camerino per Papa Francesco

Giornata intensa, quella di domenica 16 giugno, per i Vigili del fuoco di Macerata in occasione della visita di Papa Francesco a Camerino. Il Santo Padre, che nel corso della mattinata ha fatto visita alle Sae “Le Cortine Ovest”, ha celebrato una Messa in piazza Cavour e successivamente l’Angelus, è stato seguito lungo tutto il percorso effettuato nella zona rossa camerte dai Vigili del fuoco. Per l’occasione è stato predisposto un servizio ben articolato anche con personale C.B.N.R. (chimico, biologico, nucleare, radiologico) in grado di intervenire in tempi strettissimi per qualsiasi evenienza. Il Santo Padre ha poi visitato la Basilica Cattedrale di Santa Maria Annunziata, gravemente danneggiata dagli eventi sismici del 2016. All’interno dell’edificio Sacro è stato accompagnato dal Direttore Regionale e dal Comandante che hanno consegnato a Papa Francesco un elmo dei Vigili del fuoco di color bianco, appositamente realizzato per l’occasione. Sua Santità nella circostanza non ha mancato di rimarcare tutto il suo apprezzamento per il lavoro dei pompieri sia nella tragica circostanza del terremoto che nella quotidianità.