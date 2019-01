Epifania ad Ostia Vetere con lo spettacolo dei burattini

Il Polo Museale ” Terra di Montenovo “, domenica 6 gennaio alle ore 18, si animerà con lo spettacolo di burattini della Compagnia “Teatro alla Panna” di Senigallia dal titolo “Capuccetto Rosso”, organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Ostra Vetere.

”C’era una volta una bambina che viveva con la mamma in una casetta al margine del bosco: questa bambina si chiamava Cappuccetto Rosso perché la mamma le aveva fatto una mantellina con un cappuccio rosso, che la bambina portava sempre perché le piaceva molto. Cappuccetto Rosso aveva una nonna, molto vecchia, che abitava in una casetta al di là del bosco e che un giorno si ammalò. La mamma pensò di mandare Cappuccetto Rosso a portarle delle focaccine, un po’ di burro e della marmellata…….”

Come proseguirà la storia ?

Potremmo veder rappresentata la favola scritta da Charles Perrault che fece terminare il racconto con la vittoria del lupo, oppure assistere ad un lieto fine come nella versione dei fratelli Grimm dove Cappuccetto Rosso e la nonna si salvano, l’amletico e festoso dubbio è che potremmo invece trovarci di fronte ad un divertente conflitto creativo degli ideatori in un susseguirsi di vicende e protagonisti inediti.

Un classico per l’infanzia rivisto, caratterizzato e modificato dalla fantasia e originalità degli interpreti, registi occulti di una spassosa rivisitazione della favola in chiave moderna.