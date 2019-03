Esplode caldaria all’Ospedale Urbani, un ferito

Ieri alle 13 circa i vigili del fuoco sono intervenuti a Jesi (AN) in via Agraria presso l’Ospedale Carlo Urbani per soccorso a persona.

Per cause in fase di ricostruzione è esplosa la caldaia per il riscaldamento dell’ospedale, lo scoppio investiva il conduttore dell’impianto che era sul posto. I vigili del fuoco hanno soccorso l’infortunato che, dopo le prime cure sul posto veniva trasportato al pronto soccorso di Torrette in eliambulanza, successivamente hanno messo in sicurezza il sito. Il magistrato di turno ha messo sotto sequestro l’impianto di riscaldamento danneggiato. La squadra vigilfuoco sta lavorando con i tecnici del riscaldamento in modo da far ripartire l’impianto ausiliario per ripristinare sia il riscaldamento che la fornitura dell’acqua calda all’intero ospedale. La struttura del locale caldaia non ha riportato danni strutturali.