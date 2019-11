Esplode cisterna a Falconara, una persona ferita

Incidente che poteva avere gravi conseguenze quello accaduto oggi a Falconara.

Un operaio è rimasto ferito gravemente a causa di un’esplosione che si è verificata durante operazioni di bonifica di un’autocisterna presso la ditta Caf autotrasporti a Falconara Marittima. Secondo le prime informazioni, a causare la detonazione sarebbe stato l’innesco accidentale dei vapori di gasolio all’interno del serbatoio. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento da parte dei carabinieri: l’esplosione ha investito l’operaio e ha divelto la cisterna. Sul posto stanno intervenendo i militari dell’Arma della Tenenza di Falconara e i vigili del fuoco. Il ferito è stato trasportato in ambulanza agli Ospedali Riuniti di Ancona, in condizioni gravi, ‘codice rosso’, ma non sarebbe in pericolo di vita.