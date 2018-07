Esportazioni Carni lavorate, Marche prima in Italia

Nelle Marche le esportazioni di Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne (gruppo 10.1 Ateco 2007) nel 2017 ammontano a 27,4 milioni di euro, cresciute del 10,6% in un anno.

Concentrando l’attenzione all’ultimo dato disponibile relativo al I trimestre 2018, le esportazioni delle Marche di Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne sono diminuite dell’8,8% rispetto al I trimestre 2017, a fronte del +1,1% in Italia e in controtendenza rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+11,3%).

La carne è uno dei prodotti di eccellenza dell’agroalimentare marchigiano dove operano molte imprese artigiane. A questo proposito, tra i 14 i prodotti agroalimentari di qualità – 6 DOP e 8 IGP – la metà appartiene ai settori delle carni fresche e delle preparazioni di carni.



Inoltre – fa notare Giuseppe Mazzarella, Presidente di Confartigianato Marche – dei 164 trasformatori marchigiani, ben 100 sono operanti nella trasformazione di carni fresche, pari al 61,0%. Tale quota posiziona la nostra regione al 1° posto in Italia (media nazionale 12,5%). Inoltre, i 100 trasformatori rappresentano il 10,7% del totale dei trasformatori di carni fresche in Italia e collocano le Marche, per tale incidenza, al 3° posto dietro a Campania con il 26,4% e Toscana con il 21,1%. Se si considerano anche i trasformatori del settore preparazioni di carni, pari a 31, si raggiunge il 79,9% di tutti i trasformatori marchigiani di prodotti DOP e IGP.