Ex insegnante muore investito da auto a Serra de’ Conti

Luigi Schiaroli, un ex-insegnante di musica in pensione, residente a Montecarotto è stato travolto da un’auto mentre attraversava la strada in via Madonna del Piano, nella frazione di Osteria.

La tragedia è intorno alle 18,30 di ieri, lungo una delle vie più trafficate del paese.

Ad investire l’uomo, 64 anni, è stata una ragazza alla guida della sua auto che avrebbe dichiarato ai soccorritori di non essersi accorta della presenza dell’uomo.



Sul posto sono subito arrivati i soccorsi con l’ambulanza del 118 di Arcevia e i carabinieri.

I sanitari hanno cercato disperatamente di rianimare l’uomo; purtroppo per il 64enne non c’è stato nulla fare. L’uomo è morto sul colpo.