Export Vino Piceno, workshop a Grottammare

Marketing, dogane e tutela del brand aziendale. Sono solo alcuni dei temi al centro di “Punti di forza e criticità dell’export del vino piceno”, il workshop organizzato dal Consorzio vini piceni in collaborazione con l’Università di Macerata, Mar.Bre Srl. e International Route Srl, in programma giovedì 27 giugno (ore 17.30) all’hotel Parco dei Principi di Grottammare (AP – lungomare Alcide de Gasperi, 90). Un incontro per fare il punto sulle sfide poste dall’export, ma anche sulla gestione degli aspetti commerciali e di marketing all’interno delle aziende, attraverso la presentazione dei risultati dell’indagine effettuata proprio sui produttori locali dall’Università. Tra le voci attese Giorgio Savini, presidente del Consorzio vini piceni, Patrizia Silvestrelli, docente di Economia e Gestione delle imprese dell’Università di Macerata, Fabrizio Luciani, amministratore unico di Partner Srl, Monica Stocco, consulente su proprietà industriale, marchi e design di Mar.Bre Srl e Cristina Pignatello, consulente su dogane e spedizioni per l’import-export.