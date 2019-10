Fabriano Paper Pavilion riapre al pubblico

In occasione della XVIII Settimana della Cultura d’Impresa, 8 – 20 novembre 2019

Fondazione Fedrigoni Fabriano conferma la propria partecipazione alla XVIII Settimana della Cultura d’Impresa, l’evento nazionale promosso da Confindustria e Museimpresa, con il progetto In and Out of paper che prevede la riapertura straordinaria di Fabriano Paper Pavilion, il padiglione interamente dedicato alla carta realizzato per UNESCO Creative Cities 2019.

A novembre sarà quindi nuovamente possibile visitare luoghi normalmente non accessibili al pubblico che custodiscono un patrimonio straordinario: tra cui le collezioni di 1.500 filigrane, 1.200 fotografie storiche e una biblioteca di oltre 3.000 volumi, fino ai10.000 strumenti per la fabbricazione della carta fatta a mano. Una testimonianza unica della cultura cartaria della città e degli oltre 750 anni di tradizione. Fabriano Paper Pavilion, curato da Umberto Giovannini, è pensato come un percorso poetico che prende corpo nel cuore delle cartiere, una riqualificazione di spazi che, pur mantenendo la funzione di Deposito, si trasformano grazie a un allestimento permanente che permette una accoglienza del pubblico e una diversa fruizione da parte dei non addetti ai lavori.

Fabriano Paper Pavilion sarà accessibile al pubblico nei weekend: 09-10 e 16-17 novembre 2019, con prenotazione obbligatoria.