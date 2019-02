Fabriano | Ritiro patente per ebbrezza e denuncia per hashish

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Fabriano hanno denunciato in stato di libertà un giovane del posto del ‘99 che, durante un controllo in via Buozzi, è stato trovato in possesso di uno spinello e di 14 grammi di hashish.

Sempre a Fabriano i militari hanno ritirato la patente ad un 41enne di Fabriano che, controllato intorno alle 3 d domenica notte in via Dante, è stato trovato alla guida della propria auto, in stato di ebbrezza con valore inferiore a 0,8 g/l e superiore a 0,5 g/l. Allo stesso è stata elevata anche una sanzione amministrativa da euro 544.