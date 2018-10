Fatturazione elettronica, incontro in Confartigianto

In vista dell’obbligo di utilizzo della fattura elettronica, Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino ha avviato una serie di incontri sul territorio per informare le imprese sul tema.

Oltre 300 le aziende presenti alla prima iniziativa che si è tenuta ad Ancona presso il Centro Direzionale della Confartigianato.

Il Segretario Generale Confartigianato Marco Pierpaoli ha aperto l’assemblea ribadendo l’impegno della Confartigianato per aiutare le imprese in questa fase di passaggio fornendo assistenza e un servizio dedicato.

Sono intervenuti sull’aspetto tecnico il responsabile area fiscale Confartigianato Leonardo Gentile con il collega Fabio Meloni e Luca Antonelli coordinatore area servizi Confartigianato, che hanno risposto alle domande degli intervenuti.

Gli incontri proseguiranno giovedì 11 ottobre alle 21 a Senigallia; lunedì 15 ottobre alle 21 a Fabriano; giovedì 18 ottobre alle 18 a Osimo; infine lunedì 22 ottobre alle 21 a Jesi. La partecipazione agli incontri è gratuita; per informazioni e per prenotazioni: www.confartigianatoimprese.net

Confartigianato mette a disposizione servizi qualificati, strumenti adeguati, gestionali ed una consulenza specializzata a 360° legati alla fatturazione elettronica.