Festa del Mare ad Ancona, la sicurezza a cura della polizia

Anche quest’anno la Questura di Ancona ha gestito al meglio i servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione della Festa del Mare svoltasi il 9 settembre nella zona portuale di Ancona, una tradizione sentita e consolidata da ben 36 anni e che richiama la partecipazione di migliaia di persone e le massime autorità locali, tra le quali il Vicario della Questura dorica Dott. Pasquale Barreca, in rappresentanza del Questore di Ancona.

Decine gli Agenti delle Forze dell’Ordine impegnati nella vigilanza di tutta la manifestazione che, come tutti gli anni è cominciata la mattina con la S. Messa presieduta dall’Arcivescovo nella cattedrale di San Ciriaco ed è finita a tarda sera con i fuochi pirotecnici.

La Festa del Mare è un’antichissima tradizione anconetana che fonda le sue radici ben 1600 anni fa quando, nel 418, giunse ad Ancona, via mare, il corpo di S. Ciriaco patrono della città e della arcidiocesi, per interessamento di Galla Placidia figlia dell’imperatore Teodosio.



Nel 1615 un marinaio veneziano, vedendo il figlio salvato dalle onde, durante una burrasca, volle donare il quadro della Madonna Regina di tutti i Santi ad Ancona, ora custodito nella cattedrale, a cui il popolo anconetano è tanto devoto.

Nel 1219, Francesco d’Assisi, partì dal porto di Ancona per recarsi ad Akko, allora S. Giovanni d’Acri, per giungere poi a Damietta in Egitto e incontrare il sultano.

Quell’evento cambiò il corso della storia dell’umanità, facendo di Ancona la porta d’oriente e la via della pace.