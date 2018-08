Festa del Verdicchio, iniziata la manifestazione a Staffolo

Iniziata ieri la 53° Festa del Verdicchio a Staffolo con l’allegria della Banda Musicale Città di Staffolo.

Oggi (venerdì 17) secondo giorno di appuntamenti con ospite della giornata MasterChef 2018, Simone Sciopini. Alle 17 apertura cantine, alle 18 il laboratorio “La ludoteca delle Trottole in Piazza Leopardi. Alle 18,30 presentazione del libro di Scipioni, con firma copie, “Al mio paese – La mia cucina tra terra e mare” (ed. Baldini+Castoldi). Nel libro è racchiusa la sua idea di cucina che trae origine da Montecosaro, il suo paese, e che abbraccia la tradizione della cucina popolare marchigiana. Scipioni ritornerà a Staffolo sabato come giudice d’eccezione di “MasterChef della Vallesina”, gara di cucina con prodotti tipici locali. Live folk – ska con i Contrabband in Piazzale dei Martiri alle 21.30 per poi lasciare spazio a Dj Tium, mentre dalle 22 in Piazza IV Novembre spettacolo di magia e giocoleria.

Sabato apertura cantine alle 17, a seguire, alle 18, il laboratorio “La ludoteca delle Trottole in Piazza Leopardi. “MasterChef della Vallesina”, gara di cucina con prodotti tipici locali, andrà in scena in Piazza dei Martiri alle 18.30 con Simone Scipioni giudice d’eccezione. Serata a cura dell’orchestra spettacolo “Menomale Band” in Piazzale dei Martiri alle 21.30, dalle 23.30 discoteca e animazione con i “Mas Flow” fino a tarda notte. In Piazza IV Novembre spettacolo di fuoco con Yassin Kordoni alle 22.



Domani e sabato l’ingresso alla Festa prevede il contributo di 3 € che dà diritto ad una consumazione a scelta tra le cantine aperte nel centro storico dalle 17.

Finale della Festa del Verdicchio domenica 19 con il buongiorno con la Verdicchio Bike, pedalata ecologica non competitiva in mountain bike (info 3397384680 o 3287839935); al ritorno aperitivo in Piazzale dei Martiri offerto dal Comitato organizzativo, il CVV. Alle 13 il pranzo della domenica negli stand gastronomici del paese. Protagonista del pomeriggio è la gara di pigiatura in Piazzale dei Martiri dove alle 17.30 è il moment dell’esibizione del gruppo folk “Colle del Verdicchio” di Staffolo. Laboratorio domenicale “La ludoteca delle Trottole” alle 18 in Piazza Leopardi. Piazzale dei Martiri è la location della sera con musica con l’orchestra spettacolo “Le monelle italiane” alle 20, alle 22.30 tutti con gli occhi al cielo per il Grande Spettacolo Pirotecnico. Discoteca sotto le stelle con Dj Tommy fino a tarda notte.

Gli stand gastronomici sono aperti tutti i giorni per cena, la domenica pranzo e cena.

Organizzazione 53° Festa del Verdicchio di Staffolo a cura del Comitato per la Valorizzazione del Verdicchio e Pro Loco di Staffolo con il patrocinio del Comune di Staffolo. Infoline 3405881540.