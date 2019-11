Festa Halloween, controlli nei locali a Macerata

Come annunciato i giorni scorsi dal Questore Pignataro, la decorsa notte, in occasione della nota festa di Halloween, al fine di difendere le giovani generazioni e garantire alle famiglie che i propri figli possano divertirsi per la loro giovane età e non sballarsi, sono stati attuati intensi e massicci servizi lungo la costa nei confronti dei locali notturni particolarmente affollati dai giovani.

I servizi, diretti sul posto dal Dr. Giuseppe MARCHETTI (foto) Dirigente della Divisione Amministrativa e Sociale e dalla Dirigente della Squadra Mobile D.ssa Maria Raffaella ABBATE (foto), sono stati effettuati da personale della Questura, Squadra Mobile, personale dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza con l’impiego di unità cinofile antidroga e del Nucleo Carabinieri presso l’Ispettorato del Lavoro di Macerata.

L’attività di Polizia disposta dal Questore Antonio PIGNATARO (foto) ha consentito il normale svolgimento della festa di Halloween nella nostra provincia.

All’esito del servizio sono stati contestati a tre giovani di età compresa tra 20 e 25 anni la violazione prevista per l’ubriachezza in luogo pubblico. Uno di questi è stato deferito all’A.G. per i reato di violenza a Pubblico Ufficiale avendo opposto violenza ai poliziotti che avevano difeso altri ragazzi dalle molestie dell’ubriaco.

Oltre alle persone di cui sopra, sono state sanzionate per ubriachezza ulteriori quattro persone, tutte di giovane età, che sono state bloccate al fine di impedire loro di arrecare molestie agli altri giovani, in modo tale di garantire la massima tranquillità agli altri ragazzi che frequentavano i locali.

All’interno di uno dei locali oggetto dei controlli, la Polizia Amministrativa ha inoltre riscontrato alcune irregolarità per le quali sono in corso verifiche volte ad individuare eventuali responsabilità.

L’incisiva azione di prevenzione attuata su impulso del Questore Pignataro sta dando i suoi frutti: i locali si stanno man mano adeguando al rispetto delle normative elevando il livello di sicurezza generale con l’impiego di ulteriori addetti, specie per le fasi di afflusso e deflusso nei locali e con un serrato giro di vite sui controlli agli accessi e nel rispetto delle norme relative alla mescita di alcolici.

Lo scopo di tale azione di prevenzione è permettere che le discoteche non siano più luoghi dove i giovani possano sballarsi, ma luoghi dove trascorrere qualche ora in sani divertimenti nella serenità delle rispettive famiglie che non dovranno temere per i propri figli che frequentando le discoteche possano sballarsi.

Tuttavia, purtroppo l’abuso di alcool nelle discoteche è un fenomeno sentito anche nella nostra provincia e spesso è causa non soltanto di malori anche gravi tra i giovani, ma anche di incidenti stradali e di liti per futili motivi che spesso vedono protagonisti gruppi di ragazzi sia all’interno che all’esterno delle discoteche, con conseguenze facilmente immaginabili.

Per questo motivo il Questore Pignataro annuncia ancora una volta che verranno ulteriormente intensificati e rafforzati i servizi di prevenzione e chiede ancora una volta ai titolari delle discoteche e degli altri locali ritrovo di giovani di osservare tutte le norme finalizzate alla tutela della vita e della salute e della regolarità del divertimento in modo tale da dare un’immagine nuova e pulita finalizzata a salvaguardare la vita dei ragazzi che frequentano i locali.

Al termine dei servizi sono state identificate 156 persone e sottoposti a controllo 57 veicoli.

Nel medesimo contesto operativo sono stati svolti anche servizi straordinari da parte della Polizia Stradale che ha sottoposto a controllo ulteriori 130 persone e 110 veicoli elevando 46 contestazioni al codice della strada e procedendo al ritiro di un numero ridotto alcune patenti di guida sinonimo dell’efficacia dell’azione preventiva condotta dalle Forze di polizia al fine sempre di salvaguardare la vita e l’incolumità di tutti i cittadini che percorrono di notte, specie nei giorni festivi, le strade del nostro territorio.

Un plauso particolare del Questore va agli uomini e alle donne di tutte le Forze dell’Ordine per l’impegno posto in essere in questi gravosi servizi notturni e in particolare a tutti coloro che hanno partecipato all’azione preventiva della decora notte.