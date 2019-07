Feste abusive d’estate, locale sanzionato a Senigallia

Nell’ambito delle attività di controllo amministrativo finalizzate al contrasto del fenomeno dei trattenimenti con ballo organizzati in violazione della vigente disciplina in materia di sicurezza dei locali e degli avventori, personale del Commissariato di P.S. di Senigallia ha proceduto a sanzionare un locale pubblico operante in zona prossima al lungomare sud.

In particolare gli agenti, durante i controlli costantemente svolti, transitando nella zona del lungomare sud, notavano la presenza di numerose persone nei pressi di un locale ove era in atto la somministrazione di bevande , nonché si verificava la presenza della diffusione musicale ed il contestuale ballo da parte della maggior parte delle persone presenti. Ballo che andava ad occupare anche spazi pubblici.

I poliziotti chiedevano al titolare di esibire le autorizzazioni rilasciate per l’avvio ma questi al momento non ne era in possesso.



Il personale del Commissariato, dopo aver effettuato gli opportuni accertamenti ed approfondimenti, verificava che il locale oggetto del controllo aveva soltanto il titolo amministrativo per l’esercizio dell’attività di somministrazione di bevande ed alimenti ma non anche quello relativo alle attività di trattenimento danzante.

Pertanto si procedeva alla contestazione della violazione amministrativa disciplinata dal codice penale e punita con una sanzione che va da 258 euro a oltre 1.500 euro.

Oltre alla sanzione pecuniaria veniva avviata la procedura prevista per legge della cessazione dell’attività di trattenimento danzante. Ed infatti dopo pochi giorni l’autorità comunale emetteva ordinanza di cessazione dell’attività di trattenimento danzante.