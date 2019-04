I Controlli ” a scacchiera” dei Poliziotti delle Volanti, da lunedì dell’angelo in avanti ,per le festività di questa settimana, hanno già dato ottimi frutti.

Identificate 167 persone di cui 82 stranieri e controllati 45 veicoli.

In particolare ieri sera, intorno alle 20,30 circa , mentre una Volante girava per via Manzoni notava due giovani che alla vista dell’autovettura di servizio cercavano di nascondersi tra le autovetture in sosta.



Entrambi venivano raggiunti e generalizzati e la cosa che ha colpito di più i poliziotti era che entrambi tenevano costantemente al mano destra dentro la tasca dei pantaloni senza alcun movimento e tutto facevano con la sola destra; un comportamento irrituale che nascondeva qualcosa.

Infatti a seguito di un più approfondito controllo i due giovani venivano trovati in possesso uno di 1,40 grammi e l’altro di 0,50 grammi di marijuana.

Entrambi venivano denunciati ai sensi dell’art,75 DPR 309790 e lo stupefacente veniva sequestrato.

Dopo circa mezz’ora la stessa Volante transitando per via Ascoli Piceno controllava un ragazzo avvolto da una felpa con cappuccio calato in testa che, una volta fermato, iniziava a parlare in tedesco con i poliziotti facendo finta di non comprendere nulla; peccato che uno dei due poliziotti sapesse parlare perfettamente quella lingua e che il ragazzo non conoscesse , in realtà, neanche come si dice ciao in Germania.

Dopo circa dieci volte che il giovane pronunciava la parola JA , cercando di distrarre gli agenti, si decideva a consegnare ciò che aveva in tasca e in dialetto diceva che era stato “sgamato”.

Il giovane veniva denunciato ai sensi dell’art.75 DPR 309/90 e lo stupefacente, 1,15 gr di marijuana, veniva sequestrato.

Per concludere alle 5.50 di questa notte nelle vicinanze di piazza Rosselli venivano controllati tre ragazzi a bordo di una autovettura parcheggiata. Appena aperto lo sportello i Poliziotti sentivano chiaramente una zaffata acre e persistente di un odore riconducibile alla presenza di stupefacente del tipo hashish; infatti venivano trovati dagli operanti 3 involucri rispettivamente uno di di hashish del peso complessivo di 5,45 grammi, un altro di marijuana del peso di 0,90 grammi e l’ultimo sempre di marijuana del peso di 1.60 grammi.

Anche questi ultimi ragazzi venivano denunciati e lo stupefacente sequestrato.