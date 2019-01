Festeggiamenti Capodanno, pochi feriti nell’anconetano

Il bilancio di “guerra” dei festeggiamenti di Capodanno ad Ancona è stato tutto sommato positivo con pochi casi di persone ferite.

Trauma acustico di lieve entità per un ragazzo di 22 anni, di Polverigi, a cui è esploso un petardo vicino al volto, tre intossicati non gravemente dall’alcol, tra i quali un minorenne, un principio d’incendio in un giardino e un’auto in fiamme.

Gli accessi al Pronto Soccorso ad Ancona nella notte hanno superato la media: 27 rispetto ai 18-19 usuali nella fascia oraria ma senza particolari casi gravi come capitano in passato, segno che le campagne di prevenzione e le ordinanze di sicurezza hanno avuto i loro effetti