Continuano i controlli del territorio nella città dorica. Così come fortemente voluto dal Questore di Ancona Oreste Capocasa, gli Agenti delle Volanti sono impegnati h24 per assicurare la massima copertura possibile in tutto il territorio anconetano effettuando frenetici ed improvvisi controlli a tutti coloro che possano destare qualche sospetto.

In quest’ottica, nel tardo pomeriggio di ieri, una Volante che pattugliava a passo d’uomo la zona compresa tra la Stazione centrale ed il Piano San Lazzaro, notava camminare in Via G. Bruno, più o meno a metà via, una coppia di giovani in direzione di P.zza U. Bassi, lui romeno di 21 anni e lei dominicana di 22.

I due, alla vista della Polizia, si fermavano e si abbracciavano scambiandosi effusioni fatto questo che sembrava quasi essere un sublime messaggio per i poliziotti del tipo…siamo una coppietta felice..lasciateci stare.



Ed invece gli Agenti procedevano al controllo dei due giovani procedendo dapprima alla loro identificazione e poi, rilevati i numerosi precedenti a loro carico per reati contro il patrimonio, alla perquisizione personale atteso che, poco prima di essere fermati, lei passava a lui una sacca in tela contenente qualcosa.

Proprio in quella sacca gli Agenti rinvenivano due personal computer portatili di cui i due soggetti non erano in grado di dare contezza.

Nel corso degli accertamenti gli Agenti appuravano che nella memoria dei due computer vi era la documentazione commerciale di un noto ristorante del quartiere Archi.

Poco dopo appuravano che i due p.c. erano stati rubati nella nottata precedente proprio in quel ristorante passando per una finestrella laterale della quale infrangevano il vetro.

Per tale motivo i due giovani venivano accompagnati in Questura per la redazione degli atti e deferiti per il reato di ricettazione.

Durante l’accompagnamento la donna oltraggiava e si avventava contro i poliziotti tentando di picchiarli con calci e pugni tanto che veniva arrestata per resistenza a P.U.