Fitness protagonista a San Bartolo in Wellness

Sarà “San Bartolo in Wellness” il cuore pulsante delle attività parallele di “Pesaro in Fitness – Sport, food & wellness” in programma da giovedì 13 a domenica 16 settembre, in Baia Flaminia, a Pesaro (ingresso gratuito).

L’evento dedicato alla promozione e diffusione della filosofia del benessere, per la sua II edizione, presenterà infatti l’inedito progetto “San Bartolo in Wellness” ideato da Non Solo Eventi con la collaborazione di Ente Parco San Bartolo e Regione Marche.

“L’obiettivo – ha detto Dalila Scatassa, Non Solo Eventi – è incentivare i cittadini ad abbandonare la sedentarietà e fare attività per godere dei benefici che l’esercizio fisico è in grado di dare alla salute soprattutto se fatto in un luogo splendido come le colline marchigiane e come i sentieri, le falesie e gli scorci del San Bartolo”. Il Parco naturale -che comprende la dorsale collinare che dal porto di Pesaro si estende fino a Gabicce Mare- accoglierà per la prima volta decine di attività (yoga al mattino e al tramonto a Vallugola, Orienteering con partenza da Gradara, esercizi posturali sul “Tetto del Mondo”, variegate e suggestive passeggiate e uscite in mountain bike) dislocate nei punti panoramici più spettacolari.

A far da collante alle iniziative messe in campo dagli organizzatori sarà la natura, il benessere da vivere all’aria aperta e le esperienze emozionali di cui godere in mezzo al verde: “Invitiamo i visitatori – ha sottolineato Davide Manenti, presidente dell’Ente Parco San Bartolo – a ‘toccare con mano’ la bellezza di questo habitat durante un’iniziativa che si prefigge lo scopo di promuovere una fruizione e un turismo sostenibile e responsabile, ponendo sullo stesso piano benessere, divertimento e rispetto della natura”.



Ecco i 12 appuntamenti che scandiranno il ritmo di quella che si prepara a essere, per 4 giorni, la “capitale del wellness”. Si parte da giovedì, quando, alle ore 18.30 si darà il via alla “Fitness Bike” (ritrovo ingresso 3 – a cura di Sanbikers, prenotazioni al 335.5296406), un percorso di 20Km in notturna. Venerdì 14 settembre si terrà invece “Trekking in Wellness al tramonto” l’emozionante appuntamento a cura di Natura Trekking Marche (ritrovo ore 17.30, Campo di Marte – info e prenotazioni: cell. 339.3734504 – 339.6502602 – adiatorix@gmail.com).

Il weekend con “Pesaro in Fitness” sarà poi un susseguirsi di camminate, escursioni, percorsi sulle due ruote ecologiche e natura. Ecco l’intenso programma che prende il via con “Cycling On The Road”, sabato 15 settembre, ritrovo ore 8 (ingresso 1, Baia Flaminia), un percorso di 85Km insieme al leader Fabbri a cura di di Fisioradi Center (info e prenotazioni: 0721/33998 – 33959 – segreteria@fisioradi.it). Si prosegue con la “Walking On The Lighthouse Road” un percorso turistico di 7 Km, (livello facile, adatto ai bambini) con cui conoscere la storia del Faro di Pesaro (a cura di Outdoor Tribe – info e prenotazioni: Francesco: 334.6534768). Emozionante e immersiva la proposta della “Silent Walk” (camminata con cuffie) con ritrovo ore 9.30 (Ingresso 3) a cura di Officina in Movimento (info e prenotazioni al 346.7487550) così come la “Softwalking”, la “Camminata del benessere” di 5 Km, a cura di TeamSystem e Avis Pesaro che avrà inizio alle ore 9 (ritrovo ingresso 2 ore 8.30 – info e prenotazioni: 339.6263964).

Per l’ultimo giorno “Pesaro in Fitness” propone, nell’ambito del progetto “San Bartolo in Wellness”, altri 5 appuntamenti, tra cui la gara competitiva “Walking for your Healt”, camminata della salute e del benessere. Il ritrovo è alle ore 8.30 al Campo di Marte (ingresso 3). L’appuntamento è a cura di Associazione Diabetici e Circolo Cittadino G. Rossini, Pesaro (info e prenotazioni: 0721.1863926 – 21580).

Stessa ora altro appuntamento con “Trekking In Wellness”, escursione lungo i sentieri del parco San Bartolo di 3 ore km con ritrovo ore 8.30 insieme al team di Natura Trekking Marche (339.3734504) che curerà anche l’appuntamento successivo, in programma mezz’ora dopo, con la “Traversata di Fiorenzuola”. Il Parco con le falesie sull’Adratico si farà scoprire con una camminata di 12 Km (ritrovo ore 9 – info e prenotazioni: 339.3734504 – .339.6502602 – adiatorix@gmail.com). Per mettere alla prova – in gioco – la propria abilità nel destreggiarsi in vicoli e piazze basterà invece partecipare all’“Orienteering In Fitness”, gara promozionale bi-sprint di orienteering che si svolgerà a Gradara. Gli orari sono: ore 11, prima tappa; ore 16 seconda, ore 16:30, premiazioni (info e prenotazioni: www.picchioverdeasd.com). Fitness Bike Monte San Bartolo è poi dedicata a coloro che amano la bike e la natura. Per loro “San Bartolo in Wellness” prevedere un percorso di h 2.30 circa, medio/facile. A cura di SanBikers. Ritrovo ore 16, Campo di Marte (Ingresso 2). Info e prenotazioni al 335.5296406.