Formazione per le Tintolavanderie delle Marche

Confartigianato Pulitintolavanderie, Weekend di formazione e cultura a Mantova, ancora per oggi si ricevono le adesioni presso le sedi Confartigianato

Pulitintolavanderie per favore la crescita professionale degli operatori ha organizzato una fase outdoor di formazione prevista per sabato 19 e Domenica 20 ottobre, presso lo stabilimento della RAMPI s.r.l. di Mantova. Katia Sdrubolini presidente di Confartigianato Tintolavanderie delle Marche sottolinea che la fase outdoor di un percorso formativo costituisce non solo un arricchimento sul piano professionale ma anche uno sviluppo dello spirito associativo e aggregativo – sociale in quanto prevede uscite didattiche e un’esperienza in ambienti diversi dall’ambito professionale. La categoria che nelle provincie di Ancona e Pesaro e Urbino conta 350 aziende con oltre 700 addetti e nelle Marche quasi 600 aziende con 1200 operatori attraverso la formazione aiuta gli imprenditori ad affrontare le conoscenze tecniche e chimici dei nuovi tessuti ed i prodotti da utilizzare nel lavaggio dei capi e nel mantenimento di abiti, tessuti, tappeti, tappezzerie evitando che vengano gettati quando sono buoni ed utilizzabili.. Ecco perché risulta molto importante il ruolo svolto dalla Confartigianato Lavanderie afferma Gilberto Gasparoni responsabile sindacale, nell’assistere le aziende in tutte le loro esigenze anche per una crescita professionale e commerciale. La formazione continua e l’aggiornamento professionale sono fondamentali. nella formazione del 18 e 19 ottobre, la RAMPI presenterà le più recenti innovazioni, “Le nuove tecniche di Wet Cleaning, Prove di lavaggio, la presentazione delle novità Rampi e del box natalizio”; il secondo argomento verterà sul “Marketing: come far valere il proprio lavoro e come comunicarlo alla cliente”. Infine Domenica 20 ottobre sarà effettuata la visita alla città di Mantova. Le prenotazioni, vanno effettuate presso la Confartigianato Imprese di Ancona –

Gilberto Gasparoni – tel. 071 – 2293227