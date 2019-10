Nella serata di ieri 25 ottobre, alle 20.15 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Falconara Marittima in via Saline per un forte odore nauseante.

I vigili del fuoco utilizzando il personale specializzato N.B.C.R. (nucleare, batteriologico, chimico e radiologico) hanno prelevato dei campioni del liquido fognario, successivamente i campioni sono stati affidati al personale dell’ARPAM per le successive analisi di laboratorio. Sul posto anche i tecnici Comunali per le competenze del caso, non si segnalano persone coinvolte.

Si attenderanno ora i responsi da parte dei tecnici di laboratorio per capire le cause di questi forti odori che si sono avvertiti nella zona.