FP Cgil Marche, Pintucci nuovo segretario regionale

Rinnovo dei vertici alla Fp Cgil Marche, la categoria del pubblico impiego e dei lavoratori della sanità. Alla guida della Fp Cgil Marche, in qualità di segretario generale, è Matteo Pntucci, eletto ieri dal congresso regionale che si è svolto ad Ancona, a larga maggioranza. Pintucci sostituisce Alessandro Pertoldi giunto alla scadenza naturale del mandato.

Già segretario della Fp Cgil di Macerata, Pintucci, originario di Recanati, classe 1970, ha ricoperto vari incarichi in Cgil: dapprima in Filcea (chimici), poi il Nidil (nuove identità di lavoro) e dal 2004 è stato in Fp a Macerata. <Costruiamo un’idea condivisa di organizzazione all’altezza dei tempi, con tutti i territori>, dichiara Pintucci.