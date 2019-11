Frigo in fiamme a Maiolati: nessun ferito

I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle ore 7:15 circa a Moie di Miolati Spontini in via Senigallia per l’incendio di un frigorifero all’interno di un appartamento al piano terra.

All’arrivo sul posto della squadra degli agenti del vigili del fuoco era già stato spento dai residenti, quindi si è provveduto a portare fuori il frigorifero e mettere l’area in sicurezza.

Fortunatamente non si segnalano persone coinvolte né ferite dall’accaduto ma soltanto alcuni danni materiali. Resta da chiarire cosa abbia scatenato l’incendio dell’elettrodomestico che poteva avere conseguenza ben più gravi per l’area interessata e per tutti gli abitanti della zona.





