Frontale a Monsano di Ancona, una persona infortunata

Nel primo pomeriggio di oggi alle 14.30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in SS76 località Monsano di Ancona per incidente stradale.

Per cause in fase di accertamento, due vetture una Fiat Multipla e una Volkswagen Polo si sono scontrate frontalmente tra di loro, nella Polo la conducente rimaneva incastrata al suo interno, mentre altre due persone leggermente ferite venivano trasportate al pronto soccorso dal personale del 118 prima del nostro arrivo. I vigili del fuoco hanno lavorato per circa quaranta minuti per disincastrare le articolazioni della conducente, una volta liberata veniva trasportata dal personale del 118 al pronto soccorso di Torrette, successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente. Il traffico per la durata dell’intervento veniva deviato in percorsi alternativi.