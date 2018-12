Frontale ad Ancona, tre persone incastrate in auto

Nella serata della giornata odierna alle 18 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Jesi (AN) in via Roma nei pressi di Villa Serena, per incidente stradale.

Per cause in fase di accertamento, si sono scontrate frontalmente due vetture (Opel corsa – Renault Clio) con tre uomini adulti a boro che rimanevano incastrate all’interno dei veicoli. I vigili del fuoco hanno estratto le persone infortunate, dopo le prime cure sul posto venivano trasportate le due più gravi a Torrette, mentre l’altra a l pronto soccorso di Jesi. Successivamente hanno messo in sicurezza le vetture di cui una era alimentata a gas metano. La via è tutt’ora chiusa al traffico e il personale vigili del fuoco stanno prestando assistenza alle forze dell’ordine.