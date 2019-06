Frontale ieri in A14, tre persone ferite

Nel pomeriggio di ieri alle 18 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in A14 tra Ancona Sud e Loreto – Portorecanati per incidente stradale. Per cause in fase di ricostruzione, due vetture si sono scontrate frontalmente, nello scontro rimanevano ferite gravemente tre persone. I vigili del fuoco intervenuti con due squadre, da Ancona e Osimo hanno lavorato diverso tempo con attrezzature specifiche per liberare le persone incastrate, le stesse una volta liberate venivano affidate alle cure del personale del 118. La corsia sud rimaneva chiusa al traffico, mentre quella nord parzialmente. Appena rimessa la situazione in sicurezza la viabilità è tornata alla normalità.