Nel pomeriggio di oggi alle ore 18 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in SS 16 per incidente stradale.

Per cause in fase di accertamento, all’uscita della galleria Montagnolo lato Torrette, due vetture si sono scontrate frontalmente. Prima dell’ arrivo degli agenti dei Vigili del Fuoco, giunti rapidamente sul posto, le persone ferite nello scontro erano già state trasportate al pronto soccorso di Torrette dal personale del 118, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti nell’incidente di cui uno era alimentato a gas metano. Sono al vaglio delle forze dell’ordine le perizie per la ricostruzione di quanto è accaduto.