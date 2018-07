Frontale nella galleria Montagnolo ad Ancona: tre i feriti

Nel pomeriggio di ieri alle ore 17 circa , i vigili del fuoco sono intervenuti ad Ancona sotto la galleria del Montagnolo per incidente stradale.

Per cause in fase di accertamento si sono scontrate frontalmente due auto. I vigili del fuoco hanno prestato soccorso ad un uomo e una donna che erano alla guida e una ragazzina trasportata affidandole al personale del 118, successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente.

Il traffico in galleria ha subito rallentamenti. Sono comunque arrivati anche gli agenti delle forze dell’ordine per effettuare i rilievi e cercare di ricostruire la dinamica esatta del sinistro e le risponsabilità.