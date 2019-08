Frontale nella notte ad Ancona, quattro giovani feriti

Nella notte, alle 1.30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti ad Ancona in via Flaminia per incidente stradale.

Per cause in fase di ricostruzione, si sono scontrate frontalmente due vetture (Honda Jazz e Mercedes classe A). I vigili del fuoco utilizzando divaricatore e cesoia idraulica, hanno estratto una ragazza rimasta incastrata all’interno di una vettura. Le quattro persone che occupavano le vetture venivano trasportate dal personale del 118 al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette, successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente. La strada rimaneva bloccata al traffico per circa trenta minuti.