Frontale tra due auto all’alba a Sarnano

Incidente alle prime luci dell’alba di questa domenica d’estate a Sarnano.

I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina poco dopo le ore 7 a Marcelli di Numana in via Marina Seconda per un incidente che ha visto coinvolto due auto che si sono scontrate frontalmente.

La squadra dei Vigili del Fuoco giunta velocemente sul posto ha collaborato con il personale sanitario e messo in sicurezza le vetture coinvolte. Successivamente sono stati effettuati i rilievi per un’esatta ricostruzione di quanto è accaduto ristabilendo le responsabilità.



Per ora sono state fatte solo alcune ipotesi ma non vi è certezza di quanto è successo.