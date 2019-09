Frosinone-Ascoli 2-1, sconfitta in zona Cesarini

Ascoli ko di rimonta a Frosinone dopo un’ottima prova comunque offerta dai ragazzi di Zanetti.

I bianconeri passano in vantaggio al ’27 della prima frazione con Dionisi che trova la rete. Ma i padroni di casa non si danno per vinti e al ’26 Dionisi pareggia i conti su calci di rigore.

In zona Cesarini Paganini beffa Lanni e condanna al ko l’Ascoli.



FROSINONE (4-3-1-2): Bardi; Salvi, Brighenti, Ariaudo, Beghetto, Paganini, Maiello, Gori (14’ st Haas), Ciano (46’ st Capuano) , Citro (21’ st Dionisi), Trotta. A disp. Iacobucci, Bastianello, Zampano, Besea, Matarese, Tribuzzi, Vitale, Krajnc, Eguelfi. All. Nesta

ASCOLI (4-3-1-2): Lanni; Laverone (38’ st Andreoni), Brosco, Valentini, Pucino; Cavion (30’ st Gerbo), Troiano, Petrucci; Ninkovic; Ardemagni (19’ st Rosseti), Scamacca. A disp. Zizzania, Fulignati, Ferigra, Piccinocchi, Quaranta, Chajia, Di Francesco, Gerbo, Brlek. All. Zanetti.

ARBITRO: Di Martino di Teramo

RETI: 27’ pt Troiano (A), 26’ st rig. Dionisi (F), 45’ st Paganini (F)

NOTE: ammoniti Cavion (A), Petrucci (A), Ciano (F), Brighenti (F), Gerbo (A), Troiano (A). Espulso al 49’ st Brighenti (F) per somma di ammonizioni. Rec. 1’ pt, 5’ st